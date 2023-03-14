2 ay önce doğum yapmıştı! Arzu Doğan’ın son hali ortaya çıktı! Nihat Doğan’ın eşinin son halini gören şaşkına döndü! Fit haliyle...
Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı kız arkadaşı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile geçen ağustos ayında dünyaevine girdi. Düğün fotoğraflarını paylaşan Doğan'ın baba olacağı ortaya çıktı. İddiaları doğrulayan ünlü türkücü, Ocak ayında Badıkan adını verdiği oğluna kavuştu. 2 ay önce doğum yapan Arzu Doğan'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte Arzu Doğan'ın ağızları açık bırakan son hali...
Nihat Doğan, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Arezoo Gharlar ile hayatını birleştirdi. Bir arkadaş ortamında tanışan çift, geçtiğimiz ağustos ayında nikah masasına oturdu.
Şarkıcı, düğün fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Nihat Doğan, mutlu gününden karelerine, "Sen, bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım." notunu düştü.
Takip eden günlerde ise Nihat Doğan'ın bebek beklediği ortaya çıktı. Arzu Doğan'ın hamilelik haberinin ardından düğünü erkene aldıklarını açıklayan şarkıcı, şunları söyledi: "Dini nikâhımız yapılmıştı, düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik.