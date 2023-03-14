2 ay önce doğum yapmıştı! Arzu Doğan’ın son hali ortaya çıktı! Nihat Doğan’ın eşinin son halini gören şaşkına döndü! Fit haliyle...

Şarkıcı, düğün fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Nihat Doğan, mutlu gününden karelerine, "Sen, bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım." notunu düştü.