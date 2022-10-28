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Haberler Magazin 2 ay doğum yapan Seda Bakan’ın son haline bakın! Derin yırtmaçlı pozlarına ilk yorum sıkı dostu Hadise’den! Seda Sayan d kayıtsız kalamadı

2 ay doğum yapan Seda Bakan’ın son haline bakın! Derin yırtmaçlı pozlarına ilk yorum sıkı dostu Hadise’den! Seda Sayan d kayıtsız kalamadı

Müzisyen Ali Erel ile 2019 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Seda Bakan, aynı yıl kızı Leyla'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. 2 ay önce ise kızı Ela'ya kavuşan Bakan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı. İlk yorum Bakan'ın sıkı dostu Hadise'den gelirken Seda Sayan da iddialı pozlara kayıtsız kalamadı. İşte iki ay önce doğum yapan Seda Bakan'ın son hali...

28.10.2022 18:07 - Son Güncelleme: 28.10.2022 18:07
2 ay doğum yapan Seda Bakan’ın son haline bakın! Derin yırtmaçlı pozlarına ilk yorum sıkı dostu Hadise’den! Seda Sayan d kayıtsız kalamadı

Ünlü oyuncu Seda Bakan, 2019 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturdu.

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2 ay doğum yapan Seda Bakan’ın son haline bakın! Derin yırtmaçlı pozlarına ilk yorum sıkı dostu Hadise’den! Seda Sayan d kayıtsız kalamadı

Aynı yıl kızı Leyla'yı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşayan Bakan, iki ay önce ise kızı Ela'ya kavuştu.

2 ay doğum yapan Seda Bakan’ın son haline bakın! Derin yırtmaçlı pozlarına ilk yorum sıkı dostu Hadise’den! Seda Sayan d kayıtsız kalamadı

2 ay önce doğum yapan ünlü oyuncu, son halini de sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

2 ay doğum yapan Seda Bakan’ın son haline bakın! Derin yırtmaçlı pozlarına ilk yorum sıkı dostu Hadise’den! Seda Sayan d kayıtsız kalamadı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram'da yayınladı.

2 ay doğum yapan Seda Bakan’ın son haline bakın! Derin yırtmaçlı pozlarına ilk yorum sıkı dostu Hadise’den! Seda Sayan d kayıtsız kalamadı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum aldı.

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