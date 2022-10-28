2 ay doğum yapan Seda Bakan’ın son haline bakın! Derin yırtmaçlı pozlarına ilk yorum sıkı dostu Hadise’den! Seda Sayan d kayıtsız kalamadı
Müzisyen Ali Erel ile 2019 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Seda Bakan, aynı yıl kızı Leyla'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. 2 ay önce ise kızı Ela'ya kavuşan Bakan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı. İlk yorum Bakan'ın sıkı dostu Hadise'den gelirken Seda Sayan da iddialı pozlara kayıtsız kalamadı. İşte iki ay önce doğum yapan Seda Bakan'ın son hali...
28.10.2022 18:07 - Son Güncelleme: 28.10.2022 18:07