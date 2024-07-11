1996 güzeli Tuğba Altıntop'un son hali inanılmaz! Rafet El Roman’ın eski eşi taciz itirafıyla şoke etti! Hem yaşadıkları hem son hali...

Rafet El Roman ile yaptığı evlilikten Su Elnur ve Şevval Su adlarında iki kızı olan 1996 güzeli Tuğba Altıntop, velayet davalarıyla bir dönem sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı. Kariyerinin ilk yıllarının aksine şimdilerde magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren Altıntop, son olarak taciz itirafıyla gündeme geldi. Altıntop'un yaşadıkları ağızları açık bırakırken eski mankenin son hali dikkat çekti. İşte detaylar...