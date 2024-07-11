1996 güzeli Tuğba Altıntop'un son hali inanılmaz! Rafet El Roman’ın eski eşi taciz itirafıyla şoke etti! Hem yaşadıkları hem son hali...

Rafet El Roman ile yaptığı evlilikten Su Elnur ve Şevval Su adlarında iki kızı olan 1996 güzeli Tuğba Altıntop, velayet davalarıyla bir dönem sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı. Kariyerinin ilk yıllarının aksine şimdilerde magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren Altıntop, son olarak taciz itirafıyla gündeme geldi. Altıntop'un yaşadıkları ağızları açık bırakırken eski mankenin son hali dikkat çekti. İşte detaylar...
1996'da Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, aynı yıl Rafet El Roman ile nikah masasına oturdu.
Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu olan Altıntop, 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Rafet El Roman ile 2003'te boşandı.
Olaylı bir şekilde yollarını ayıran ikili, velayet davalarıyla o dönem uzun bir süre magazin manşetlerinde yer aldı.