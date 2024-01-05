1996 güzeli Tuğba Altıntop’tan yatak pozları! Leoparlı tarzıyla dikkat çekti! Rafet El Roman'ın 6 yıllık eski eşi ortalığı salladı

1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, kariyerinin yanı sıra Rafet El Roman ile yaptığı evlilikle de sık sık adından söz ettirdi. Bu evlilikten iki kızı olan Altıntop, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla gündem oldu. Yatakta verdiği pozları art arda yayınlayan ünlü şarkıcının hem leoparlı tarzı hem de son hali dikkat çekti. İşte Tuğba Altıntop'un çok konuşulan o pozları...