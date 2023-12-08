1996 güzeli Tuğba Altıntop'tan bornozlu “Günaydın” pozu! Rafet El Roman'ın 6 yıllık eski eşi son haliyle şaşırttı: Tanıyamadım!

1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, kariyeri kadar Rafet El Roman ile yaptığı evlilikle de uzun süre adından söz ettirmişti. El Roman'dan olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı, geçen yıl ise korkunç bir olayla gündeme gelmişti. Köpek saldırısına uğrayan ve yüzüne 50 dikiş atılan şarkıcı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Havuz başında bornozuyla verdiği bir pozunu yayınlayan Altıntop için sosyal medya kullanıcıları, "Tanıyamadım" yorumunda bulundu. İşte Tuğba Altıntop'un son hali...