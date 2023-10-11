1995 Türkiye Güzeli Demet Şener’in “Hayat arkadaşım” dediği kızına bakın! İbrahim Kutluay’a benzetilen İrem son haliyle annesini solladı

1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Demet Şener, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 2005-2018 yılları arasında evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adında iki evladı olan Şener, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir paylaşımda bulunan ünlü model, İrem Kutluay'la bir pozunu yayınladı. Annesinin boyunu geçen İrem Kutluay, güzelliğiyle parmak ısırttı. İşte Demet Şener'in güzeller güzeli kızı...