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Haberler Magazin 1995 Türkiye Güzeli Demet Şener öyle bir paylaşım yaptı ki! Gözler İbrahim Kutluay’ın biricik kızı İrem’e çevrildi! Ortalık sallandı

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener öyle bir paylaşım yaptı ki! Gözler İbrahim Kutluay’ın biricik kızı İrem’e çevrildi! Ortalık sallandı

1995 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilen ve ardından adını geniş kitlelere duyuran Demet Şener, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu. Özellikle iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay ile olan evliliğiyle bir dönem sık sık adından söz ettiren Demet Şener, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Nostalji bir paylaşımda bulunan Şener, fotoğrafına "İçindeki çocuğu sev" etiketi ile "Kim bu küçük kız?" notunu düştü. Şener'in paylaştığı fotoğraftaki haliyle kızı İrem'in benzerliği ise ağızları açık bıraktı. İşte Demet Şener'in o pozu...

takvim.com.tr
17.09.2022 20:04 - Son Güncelleme: 17.09.2022 20:04
1995 Türkiye Güzeli Demet Şener öyle bir paylaşım yaptı ki! Gözler İbrahim Kutluay’ın biricik kızı İrem’e çevrildi! Ortalık sallandı

1995 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilen eski manken Demet Şener, sosyal medya hesabında nostaljik bir paylaşımda bulundu.

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1995 Türkiye Güzeli Demet Şener öyle bir paylaşım yaptı ki! Gözler İbrahim Kutluay’ın biricik kızı İrem’e çevrildi! Ortalık sallandı

Ünlü manken, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener öyle bir paylaşım yaptı ki! Gözler İbrahim Kutluay’ın biricik kızı İrem’e çevrildi! Ortalık sallandı

Takipçilerini çocukluk yıllarına götüren Demet Şener, paylaşımına "İçindeki çocuğu sev" etiketi ile "Kim bu küçük kız?" notunu ekledi.

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener öyle bir paylaşım yaptı ki! Gözler İbrahim Kutluay’ın biricik kızı İrem’e çevrildi! Ortalık sallandı

45 yaşındaki iki çocuk annesi Şener'in kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımı binlerce beğeni aldı.

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener öyle bir paylaşım yaptı ki! Gözler İbrahim Kutluay’ın biricik kızı İrem’e çevrildi! Ortalık sallandı

Öte yandan Şener'in paylaştığı fotoğraftaki haliyle kızı İrem'in benzerliği ise ağızları açık bıraktı.

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