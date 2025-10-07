PODCAST CANLI YAYIN

1995 Türkiye güzeli Demet Şener 90’ları aratmadı! Derin yırtmacıyla öyle pozlar verdi ki! “Ne zaman yaşlanacaksın?”

İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten Ömer ve İrem adlarında iki evladı olan ünlü model ve sunucu Demet Şener, özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Şener, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü model, derin yırtmaçlı kırmızı ve beyaz elbiseleriyle verdiği pozlar kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma, "Ne zaman yaşlanacaksın acaba?", ""Yıl 1995 sanırım" yorumları yapıldı. İşte Demer Şener'in çok konuşulan pozları...

1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik yarışmasında birinci seçilen Demet Şener, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 2005 senesinde milli basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi. 2006'da İrem'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

2009'da da Ömer adını verdiği oğluna kavuşan ünlü modelin ilk evliliği 2018'de sona erdi. Kutluay'dan boşandıktan sonra gönlünü Cenk Küpeli'ye kaptıran Şener, 2019'da ikinci kez nikah masasına oturdu ancak bu evlilik uzun sürmedi. Çift, 2021'de yollarını ayırdı.

Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran Şener, geçen haftalarda ayrılık haberleriyle gündem oldu. Şener katıldığı magazin programında, "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik" dedi.

Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen ünlü model, bu kez sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü model, derin yırtmaçlı kırmızı ve beyaz elbiseleriyle verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

Paylaşım, kısa sürede gündem olurken Şener'in iddialı tarzının yanı sıra formda hali de dikkat çekerek çok konuşuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ne zaman yaşlanacaksın acaba? Zamanı geri alıp duruyorsun ama bayılıyorum size ya" derken bir başkası "Yıl 1995 sanırım" ifadelerini kullandı.

İşte Demet Şener'in sosyal medyaya damga vuran pozları...

İddialı tarzı ve fit haliyle dikkat çeken iki çocuk annesi Demet Şener'in paylaşımlarının ardından yaşı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ünlü mankenin yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Demet Şener başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Çağla Şıkel

2 Ocak 1979 (46 yaşında)

Özge Ulusoy

28 Ekim 1982 (42 yaşında)

Güzide Duran

4 Ağustos 1980 (45 yaşında)

Pınar Altuğ

2 Eylül 1974 (51 yaşında)

Demet Şener

11 Nisan 1977 (48 yaşında)

Cansu Dere

14 Ekim 1980 (44 yaşında)

Deniz Pulaş

1967 (58 yaşında)

Aysun Kayacı

20 Mayıs 1979 (46 yaşında)

Ayşe Hatun Önal

29 Temmuz 1978 (47 yaşında)

Doğa Bekleriz

28 Kasım 1977 (47 yaşında)

Özlem Kaymaz

27 Mart 1974 (51 yaşında)

Tuğba Altıntop

15 Aralık 1976 (48 yaşında)

Aysu Baçeoğlu

19 Mayıs 1978 (47 yıl yaşında)

Tülin Şahin

13 Aralık 1979 (45 yaşında)