1995 Türkiye güzeli Demet Şener 90’ları aratmadı! Derin yırtmacıyla öyle pozlar verdi ki! “Ne zaman yaşlanacaksın?”
İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten Ömer ve İrem adlarında iki evladı olan ünlü model ve sunucu Demet Şener, özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Şener, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü model, derin yırtmaçlı kırmızı ve beyaz elbiseleriyle verdiği pozlar kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma, "Ne zaman yaşlanacaksın acaba?", ""Yıl 1995 sanırım" yorumları yapıldı. İşte Demer Şener'in çok konuşulan pozları...
