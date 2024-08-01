1994 Türkiye güzeli Pınar Altuğ rengarenk mayosuyla paylaştı! Kitesurf sonrası sosyal medyayı salladı! “Biraz tepişmek lazım”

1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan Altuğ, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Kitesurf sonrası rengarenk mayosuyla verdiği pozu Instagram'da yayınlayan Altuğ, kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncu, meslektaşı Burcu Kara'nın yaptığı yoruma verdiği cevapla da dikkat çekti. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...