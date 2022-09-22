1994 Türkiye Güzeli Pınar Altuğ aşka geldi! Eşi Yağmur Atacan ile sarmaş dolaş pozunu paylaştı! En cesur haliyle sosyal medyada...
1994 yılında Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ, 1995'te televizyon hayatı başladı. Sunuculuk ve oyunculukla kariyerine devam eden ünlü isim, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazındı. Omuz Omuza, Davetsiz Misafir, İlk Aşkım ve Aile Reisi dizilerinde de rol alan oyuncu, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan ve kızı Su'yu 2009'da kucağına alan Altuğ, sosyal medya hesabında eşi ile verdiği bir pozu yayınladı. Altuğ'un romantik paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
22.09.2022 22:23 - Son Güncelleme: 22.09.2022 22:23
Pınar Altuğ, 1994 yılında Miss Turkey seçildi ve 1995'te televizyon hayatı başladı. Sunuculuk ve oyunculukla kariyerine devam eden ünlü isim, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazındı.
2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan ve kızı Su'yu 2009'da kucağına alan oyuncu, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile verdiği bir pozunu 'tbt' notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.