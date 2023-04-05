1994 Miss Turkey güzeli Pınar Altuğ’dan “Tam 29 sene önce bu gece” deyip paylaştı! Yağmur Atacan’ın biricik eşini gören bir daha baktı...
Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran yakışıklı oyuncu Burak Özçivit herkesin beğenisini kazanmış durumda. Burak Özçivit'in hayatına dair her detay merak edilirken, ünlü oyuncu hayranları tarafından sıkı bir şekilde mercek altına alınmış durumda. Özçivit'in hayatıyla ilgili bilgi edinmek isteyenler yıllar önceki halini görünce şaşkına döndü. Yıllar öncesine ait kareyi görenler 'yok artık' demekten kendilerini alamadı. İşte inanılmaz değişim...
05.04.2023 01:41 - Son Güncelleme: 05.04.2023 01:41
Lisedeyken mankenlik yapmaya başlayan ve 1994 yılında Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ, 1995'te televizyon dünyasına adım attı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Altuğ, Yağmur Atacan ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de sık sık magazin gündeminde yer aldı.
2008'te meslektaşı Yağmur Atacan'la evlenen ünlü oyuncu, 27 Ocak 2009 tarihinde Su adını verdiği kızına kavuştu.