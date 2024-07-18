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1993 Avrupa güzeli Arzum Onan plajda yakalandı! “20’liklere taş çıkarır” Tescilli güzel yeşil mayosuyla Bodrum’um kumsallarında...

Oğlu Can Aslantuğ'un babası Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği Mayıs 2023'te tek celsede sonlandıran Arzum Onan, boşanma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Havaların ısınmasıyla Bodrum'a giden ünlü oyuncu, bu kez plaj görüntüleriyle çok konuşuldu. Yeşil mayosuyla denize girerken görüntülenen Onan, fit haliyle dikkat çekti. 1993'te Avrupa güzeli seçilen Onan için "20'liklere taş çıkarır" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 12:41 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 12:48
1993 Avrupa güzeli Arzum Onan plajda yakalandı! 20’liklere taş çıkarır Tescilli güzel yeşil mayosuyla Bodrum’um kumsallarında... 1

1993'te Türkiye güzeli, aynı yıl Miss Europe yarışmasında Avrupa güzeli seçilen Arzum Onan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

1993 Avrupa güzeli Arzum Onan plajda yakalandı! 20’liklere taş çıkarır Tescilli güzel yeşil mayosuyla Bodrum’um kumsallarında... 2

Oğlu Can Aslantuğ'un babası Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği Mayıs 2023'te tek celsede sonlandıran Arzum Onan, bu kez plaj görüntüleriyle çok konuşuldu.

1993 Avrupa güzeli Arzum Onan plajda yakalandı! 20’liklere taş çıkarır Tescilli güzel yeşil mayosuyla Bodrum’um kumsallarında... 3

Cadde'de yer alan habere göre; Arzum Onan, önceki gün Turgutreis'te bir otelin plajında objektiflere yansıdı.

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