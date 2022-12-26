1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz’ın kızı annesini solladı! Gören dilini ısırdı! Meğer 4 yıl önce onun da güzelliği tescillenmiş...
1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın kızı annesini solladı! Henüz 18 yaşındayken 1992 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi yarışmasında birinci seçilen Özlem Kaymaz'ın kızı Tara de Vries sosyal medyayı salladı. Annesinin izinden giderek 2018'de Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen Tara, güzelliğiyle hayran bıraktı. Genç kız için "Güzelliğiyle annesini sollamış", "Güzellik genetik" gibi yorumlar yapıldı. İşte Özlem Kaymaz'ın kendisi gibi tescilli olan biricik kızı Tara de Vries...
26.12.2022 01:40 - Son Güncelleme: 26.12.2022 01:40
18 yaşındayken 1992 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi yarışmasında birinci seçilen Özlem Kaymaz, Mustafa Sandal'ın ilk albümü Suç Bende'de aynı adlı şarkının klibinde yer aldı.
2012 yılında Türkiye'ye dönen Özlem Kaymaz hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Ünlü isim şimdi ise 2018'de Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen kızı Tara de Vries ile gündem oldu.