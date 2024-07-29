1976 yapımı Sahte Kabadayı filminde şok hata! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal başrolündeydi...

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı "Sahte Kabadayı" filmindeki bir hata, yıllar sonra izleyiciler tarafından fark edildi. 1976 yılında çekilen ve sinemaseverlerin hafızalarında yer eden bu zamansız eser dönemin en sevilen yapımları arasında yer alıyordu. Ancak filmin bir sahnesindeki hata, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı! İşte, yıllar sonra gün yüzüne çıkan bu hata ve bunun yanı sıra Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda ve Münir Özkul gibi usta oyuncuların rol aldığı diğer filmlerdeki şaşırtıcı hatalar...