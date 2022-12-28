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Haberler Magazin 1950'ler rüzgarı estirdi! Aslıhan Güner’in vücudunu saran elbisesiyle verdiği pozlara Gülsim Ali İlhan tepkisiz kalamadı! Gören tanımakta zorlandı...

1950'ler rüzgarı estirdi! Aslıhan Güner’in vücudunu saran elbisesiyle verdiği pozlara Gülsim Ali İlhan tepkisiz kalamadı! Gören tanımakta zorlandı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Güner, derin göğüs dekolteli dar elbisesi ile verdiği pozları "1950'ler hissi..." notuyla paylaştı. Güner'in çok konuşulan pozlarına meslektaşı Gülsim Ali İlhan da kayıtsız kalamadı. İşte Aslıhan Güner'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
28.12.2022 20:03 - Son Güncelleme: 28.12.2022 20:03
1950’ler rüzgarı estirdi! Aslıhan Güner’in vücudunu saran elbisesiyle verdiği pozlara Gülsim Ali İlhan tepkisiz kalamadı! Gören tanımakta zorlandı...

Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslıhan Güner, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle hafızalara kazındı.

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1950’ler rüzgarı estirdi! Aslıhan Güner’in vücudunu saran elbisesiyle verdiği pozlara Gülsim Ali İlhan tepkisiz kalamadı! Gören tanımakta zorlandı...

Güner, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirerek magazin gündeminde yer aldı.

1950’ler rüzgarı estirdi! Aslıhan Güner’in vücudunu saran elbisesiyle verdiği pozlara Gülsim Ali İlhan tepkisiz kalamadı! Gören tanımakta zorlandı...

Sosyal medyayı aktif kullanan Güner, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

1950’ler rüzgarı estirdi! Aslıhan Güner’in vücudunu saran elbisesiyle verdiği pozlara Gülsim Ali İlhan tepkisiz kalamadı! Gören tanımakta zorlandı...

Ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli dar elbisesi ile verdiği pozları "1950'ler hissi..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

1950’ler rüzgarı estirdi! Aslıhan Güner’in vücudunu saran elbisesiyle verdiği pozlara Gülsim Ali İlhan tepkisiz kalamadı! Gören tanımakta zorlandı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

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