19 yıl dile kolay! Hakan Ural’ın Sibel Can'dan sonraki eşi Ezgi Ural'a bakın! Kızıyla birlikte paylaştı: “Esmer güzeli”

Sibel Can ile yaptığı evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adlarında iki evladı olan Hakan Ural, boşandıktan sonra aradığı aşkı Ezgi Ural da buldu ve 19 sene önce nikah masasına oturdu. Ezgi Ural'dan da Gisela adını verdiği bir kızı olan Hakan Ural, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü sunucu, eşi ve kızının bir pozunu yayınladı. Anne-kızın pozu sosyal medyayı sallarken Ural'ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Hakan Ural'ın "Esmer güzeli" dedirten biricik eşi...