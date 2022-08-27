19 yaşındayken ‘evet’ demiş! Nilgün Belgün’ün eski eşi bakın kim! Duyanın küçük dilini yuttu! Meğer Seksenler dizisinin yıldızıyla...
19 yaşındayken 'evet' demiş! İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'un bu akşam yayınlanan tekrar bölümümde yer alan Nilgün Belgün, neşeli halleriyle geceye damga vurdu. Enerjisi ile beğeni toplayan 69 yaşındaki Belgün'ün hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İki çocuk annesi Belgün'ün özellikle evlilikleri merak edildi. Belgün'ün 19 yaşında nikah masasına oturduğu ilk eşinin kim olduğunu duyan ise şoke oldu. Bakın Nilgün Belgün'ün Seksenler dizisinde rol alan eski eşi kimmiş...
27.08.2022 22:55 - Son Güncelleme: 27.08.2022 23:27
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show, bu akşam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Serdar Ortaç, Mustafa Üstündağ, Gülben Ergen konuk olduğu programa Nilgün Belgün, neşeli halleriyle damga vurdu.
Enerjisi ile beğeni toplayan 69 yaşındaki Nilgün Belgün'ün hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
NİLGÜN BELGÜN KİMDİR?
Özel Şişli Lisesi ve İstanbul Belediye Konservatuvarı' Şan ve Tiyatro Bölümü mezun olan Nilgün Belgün, ilk olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda deneyim sahibi oldu.
Kariyer kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Nilgün Belgün, henüz 19 yaşındayken ilk evliliğini yaptı.