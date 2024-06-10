18’lik genç kız oldu! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın kızına bakın! Ünlülerden yorum yağdı! “Kainat güzeli” Pınar Altuğ, Petek Dinçöz...

Demet Şener'in 2005-2018 yılları arasında evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki evladı oldu. Şener'in ilk göz ağrısı İrem Kutluay, bugün 18 yaşına bastı. Şener ise kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim, "İyi huylu, zarif, güzel kızım" dediği İrem'in çocukluk yıllarına ait kareleri ve şimdiki halini takipçilerinin beğenisine sundu. Özge Ulusoy, Pınar Altuğ, Petek Dinçöz'ün de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim paylaşıma yorum yaparken İrem Kutluay son haliyle hayran bıraktı.