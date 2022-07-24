18'inde evlenmişti! Ebru Şallı’nın ilk eşi içinde tuttuklarını yıllar sonra anlattı! Ozan Orhon ilk kez itiraf etti: Niye evlendiğimi...
Liseden mezun olduktan sonra 1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Ebru Şallı, 1995'te Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Şallı, tarih Haziran 1997'yi gösterdiğinde Ozan Orhon ile nikah masasına oturarak ilk evliliğini yaptı. Ancak bu evlilik 1998 yılında bitti. Bir döneme damga vuran ve bir süredir ortalarda gözükmeyen Ozan Orhon, verdiği röportajla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kariyerinden özel hayatına birçok konuda konuşan Orhon, Ebru Şallı ile ilgili itirafıyla dikkat çekti. İşte Ozan Orhon'un o açıklaması...
24.07.2022 19:58 - Son Güncelleme: 24.07.2022 19:58
1990'lı yıllarda pop dünyasında fırtınalar estiren şarkıcı Ozan Orhon, geçtiğimiz aylarda Esra geçtiğimiz ağustos ayında dördüncü evliliğini Selcan Demirci ile yapmış ve "Hayatımın mucizesi olarak bakıyorum. Evliliğe kapılarımı kapattığım zaman karşılaştık" demişti.
Ozan Orhon, birkaç gün önce de Armağan Çağlayan'ın programına konuk olarak gündeme geldi.
Kariyerinden özel hayatına birçok konuda konuşan Orhon, programda 1996 yılında evlendiği Ebru Şallı ile yaşadığı aşk sürecini anlattı.