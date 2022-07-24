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Haberler Magazin 18'inde evlenmişti! Ebru Şallı’nın ilk eşi içinde tuttuklarını yıllar sonra anlattı! Ozan Orhon ilk kez itiraf etti: Niye evlendiğimi...

18'inde evlenmişti! Ebru Şallı’nın ilk eşi içinde tuttuklarını yıllar sonra anlattı! Ozan Orhon ilk kez itiraf etti: Niye evlendiğimi...

Liseden mezun olduktan sonra 1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Ebru Şallı, 1995'te Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Şallı, tarih Haziran 1997'yi gösterdiğinde Ozan Orhon ile nikah masasına oturarak ilk evliliğini yaptı. Ancak bu evlilik 1998 yılında bitti. Bir döneme damga vuran ve bir süredir ortalarda gözükmeyen Ozan Orhon, verdiği röportajla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kariyerinden özel hayatına birçok konuda konuşan Orhon, Ebru Şallı ile ilgili itirafıyla dikkat çekti. İşte Ozan Orhon'un o açıklaması...

24.07.2022 19:58 - Son Güncelleme: 24.07.2022 19:58
18’inde evlenmişti! Ebru Şallı’nın ilk eşi içinde tuttuklarını yıllar sonra anlattı! Ozan Orhon ilk kez itiraf etti: Niye evlendiğimi...

1990'lı yıllarda pop dünyasında fırtınalar estiren şarkıcı Ozan Orhon, geçtiğimiz aylarda Esra geçtiğimiz ağustos ayında dördüncü evliliğini Selcan Demirci ile yapmış ve "Hayatımın mucizesi olarak bakıyorum. Evliliğe kapılarımı kapattığım zaman karşılaştık" demişti.

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18’inde evlenmişti! Ebru Şallı’nın ilk eşi içinde tuttuklarını yıllar sonra anlattı! Ozan Orhon ilk kez itiraf etti: Niye evlendiğimi...

"EVLİLİKLERİMİN HİÇBİRİNDEN PİŞMAN DEĞİLİM"
Orhon, "Yalnız başıma Robinson Crusoe hayatı yaşıyordum. Hayat bir şekilde karşınıza çıkartabiliyor. Evliliklerimin hiçbirinden pişman değilim. İyi ki de onlar yaşandı ki doğruyu ve sevdiğim insanı buldum" şeklinde konuşmuştu.

18’inde evlenmişti! Ebru Şallı’nın ilk eşi içinde tuttuklarını yıllar sonra anlattı! Ozan Orhon ilk kez itiraf etti: Niye evlendiğimi...

Ozan Orhon, birkaç gün önce de Armağan Çağlayan'ın programına konuk olarak gündeme geldi.

Kariyerinden özel hayatına birçok konuda konuşan Orhon, programda 1996 yılında evlendiği Ebru Şallı ile yaşadığı aşk sürecini anlattı.

18’inde evlenmişti! Ebru Şallı’nın ilk eşi içinde tuttuklarını yıllar sonra anlattı! Ozan Orhon ilk kez itiraf etti: Niye evlendiğimi...

"FIRTINALI DÖNEM OLDU"
Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Benim için bayağı bir fırtınalı dönem oldu. Zaten başarısız olmuş bir albümün psikolojisi var. O arada 'Perişan' albümünde tanıştık. Klipte Ebru'yu seçmişler. Tanıştık.

18’inde evlenmişti! Ebru Şallı’nın ilk eşi içinde tuttuklarını yıllar sonra anlattı! Ozan Orhon ilk kez itiraf etti: Niye evlendiğimi...

O zaman motosiklet kullanıyorum. Ebru'yu gezdirdim. Öyle arkadaşlığımız başladı. Sonra evlendik. Ben de niye evlendiğimi hâlâ sorguluyorum. Ben de çocuk o da çocuk. Ebru 18 yaşındaydı"

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