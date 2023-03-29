18'inde evlenmişti! Ebru Şallı’nın ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer ünlü şarkıcıyla 1 yıl evli kalmışlar...
18'inde evlenmişti! Ebru Şallı'nın ilk eşi bakın kim çıktı! Uğur Akkuş ile 2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı, boşanma haberleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlayan Şallı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İkinci evliliğini Harun Tan ile yapan Şallı'nın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şallı'nın, ünlü şarkıcıyla bir yıl evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Ebru Şallı'nın eski eşi kimmiş...
29.03.2023 22:44 - Son Güncelleme: 29.03.2023 22:44
1995 yılı Queen of Turkey yarışmasında birinci seçilen Ebru Şallı, 1993 yılında fotomodellik yapmaya başladı.
Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bırakan ünlü ismin evliliği 2013'te son buldu. Şallı, 2019 yılında ise Uğur Akkuş'la nikah masasına oturdu.