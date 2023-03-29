RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 18'inde evlenmişti! Ebru Şallı’nın ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer ünlü şarkıcıyla 1 yıl evli kalmışlar...

18'inde evlenmişti! Ebru Şallı’nın ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer ünlü şarkıcıyla 1 yıl evli kalmışlar...

18'inde evlenmişti! Ebru Şallı'nın ilk eşi bakın kim çıktı! Uğur Akkuş ile 2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı, boşanma haberleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlayan Şallı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İkinci evliliğini Harun Tan ile yapan Şallı'nın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şallı'nın, ünlü şarkıcıyla bir yıl evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın Ebru Şallı'nın eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr
29.03.2023 22:44 - Son Güncelleme: 29.03.2023 22:44
18’inde evlenmişti! Ebru Şallı’nın ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer ünlü şarkıcıyla 1 yıl evli kalmışlar...

1995 yılı Queen of Turkey yarışmasında birinci seçilen Ebru Şallı, 1993 yılında fotomodellik yapmaya başladı.

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18’inde evlenmişti! Ebru Şallı’nın ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer ünlü şarkıcıyla 1 yıl evli kalmışlar...

Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynayan Şallı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı.

18’inde evlenmişti! Ebru Şallı’nın ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer ünlü şarkıcıyla 1 yıl evli kalmışlar...

Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bırakan ünlü ismin evliliği 2013'te son buldu. Şallı, 2019 yılında ise Uğur Akkuş'la nikah masasına oturdu.

18’inde evlenmişti! Ebru Şallı’nın ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer ünlü şarkıcıyla 1 yıl evli kalmışlar...

Ancak çift, bugün haberleriyle gündem oldu. Şallı ise çıkan haberlerin ardından jet hızıyla açıklama yaparak herhangi bir davanın açılmadığını söyledi.

18’inde evlenmişti! Ebru Şallı’nın ilk eşi bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer ünlü şarkıcıyla 1 yıl evli kalmışlar...

Bu olayın ardından gündem olan Şallı'nın hayatı merak edildi. Şallı'nın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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