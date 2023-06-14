18’inde evlenen Ebru Şallı’nın ilk eşi bakın kim! Ünlü şarkıcıyla 1 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Meğer Harun Tan'dan önce...
Attığı her adımla adından söz ettiren Ebru Şallı, son olarak eşi Uğur Akkuş'un dolandırıcılık şikayeti üzerine İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınması ve 4 saatin ardından serbest bırakılmasıyla gündem olmuştu. EYT açıklamasıyla da çok konuşulan Şallı, magazin gündeminde günlerce yer edindi. Bunun üzerine ünlü ismin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Şallı'nın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İkinci evliliğini Harun Tan ile yapan Şallı'nın ilk eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şallı'nın, ünlü şarkıcıyla bir yıl evli kaldığı ortaya çıktı. Bakın 18'nde evlenen Ebru Şallı'nın eski eşi kimmiş...
14.06.2023 20:14 - Son Güncelleme: 14.06.2023 20:14
1995 yılı Queen of Turkey yarışmasında birinci seçilen Ebru Şallı, 1993 yılında fotomodellik yapmaya başladı. Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynayan Şallı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı.
Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bırakan ünlü ismin evliliği 2013'te son buldu. Şallı, 2019 yılında ise Uğur Akkuş'la nikah masasına oturdu.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla adından söz ettiren Ebru Şallı, son olarak eşi Uğur Akkuş'un dolandırıcılık şikayeti üzerine İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınması ve 4 saatin ardından serbest bırakılmasıyla gündem oldu.