18 yıllık evliliğin meyvesi! Aldatmak’ın Sezai’si Ercan Kesal’ın oğluna bakın! Görenler annesi Nazan Kesal’a benzetiliyor...

Vahide Perçin, Feyza Sevil Güngör, Berkay Ateş, Nusel Köse gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Sezai karakterini canlandıran Ercan Kesal'ın hayatı merak edildi. Meslektaşı Nazan Kesal ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ercan Kesal'ın oğlu Poyraz, annesi Nazan Kesal'a benzerliğiyle dikkat çekti. İşte Ercan Kesal'ın sır gibi sakladığı oğlu...
ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Sezai karakterini canlandıran Ercan Kesal'ın hayatı merak edildi.
ERCAN KESAL KİMDİR?
Hekim, yazar ve oyuncu Ercan Kesal, 1959 yılında Nevşehir'in Avanos ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Avanos'ta, lise öğrenimini Nevşehir'de tamamlayan Ercan Kesal, üniversite eğitimini de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1984 yılında mezun olarak tamamladı.
1984-1990 yılları arasında Ankara, Keskin, Bala ve köylerinde sağlık ocağı hekimliği yaptı. 1990 yılında İstanbul'a gelen Kesal, özel sağlık sektöründe yer alarak poliklinik ve tıp merkezleri kurdu.