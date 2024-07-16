18 yıllık eşini aldattığı ortaya çıkmıştı! MasterChef Somer'in oyuncu oğluna bakın! Ünlü şefin 2 çocuğu da boyunu geçti: İşte Derin ve Deniz...

MasterChef Türkiye ile yıldızı iyice parlayan Somer Sivrioğlu, sadece yemek yorumlarıyla değil, özel hayatıyla da magazin basınının yakın takibinde. Şık giyim tarzı ve sempatik tavırlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şefin son zamanlarda özel hayatındaki gelişmeler de merak konusu oldu. Özellikle, nadir olarak paylaştığı aile fotoğraflarındaki detay dikkatlerden kaçmadı. Sivrioğlu'nun oğluyla çekildiği son karelerde, genç delikanlının boyunun babasını geçmesi herkesi şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa yorum yağarken, "Maşallah, boyunu geçmiş!", "Genç şef adayı geliyor!" gibi esprili yorumlar da dikkat çekti.
MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Şef, mutfaktaki maharetlerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Özellikle çocukları Deniz ve Derin'i gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ünlü şef, nadir de olsa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine aile yaşantısına dair ipuçları veriyor.
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun bir araya geldiği MasterChef programında yarışmacılar kıyasıya mücadele vermeye devam ediyor.
Programda başarılı yarışmacıların yanı sıra jüri koltuğuna oturan isimlerin de özel hayatları sıkça merak konusu olmaya devam ediyor. Son olarak aşk hayatıyla magazin manşetlerini sıkça süsleyen Somer Sivrioğlu'nun çocuklarını gören şaşkınlıklarını gizleyemiyor.