18 yıllık eşini aldattığı ortaya çıkmıştı! MasterChef Somer'in oyuncu oğluna bakın! Ünlü şefin 2 çocuğu da boyunu geçti: İşte Derin ve Deniz...

MasterChef Türkiye ile yıldızı iyice parlayan Somer Sivrioğlu, sadece yemek yorumlarıyla değil, özel hayatıyla da magazin basınının yakın takibinde. Şık giyim tarzı ve sempatik tavırlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şefin son zamanlarda özel hayatındaki gelişmeler de merak konusu oldu. Özellikle, nadir olarak paylaştığı aile fotoğraflarındaki detay dikkatlerden kaçmadı. Sivrioğlu'nun oğluyla çekildiği son karelerde, genç delikanlının boyunun babasını geçmesi herkesi şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa yorum yağarken, "Maşallah, boyunu geçmiş!", "Genç şef adayı geliyor!" gibi esprili yorumlar da dikkat çekti.