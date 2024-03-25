18 yıllık büyük aşk! Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın eşi Bir İstanbul Masalı’nın yıldızı çıktı! İlk görüşte aşık olmuş...

Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Gamze Karaduman gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi ile izleyici karşısına çıkan Barış Falay hakkındaki bir gerçek dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun 18 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Falay'ın biricik eşi Bir İstanbul Masalı 'nın yıldızı çıktı.

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Oyuncu çiftin tanışma hikayeleri ise dikkat çekti. Falay, bir röportajında eşiyle ilk karşılaşmasını şöyle anlattı:

"1995'te tiyatroda 'Azizname'yi oynuyordum. Eşim de aynı oyunu benden önce başka versiyonunda oynamış. Nasıl oynadığımızı görmeye gelmiş. Oyuna girmeden önce onu görmüştüm. İlk bakışta aşk bende olmuştu. Bunu da çok fazla belli etmiştim. Gel zaman, git zaman; bir baktık evlenmişiz, çocuğumuz olmuş falan"