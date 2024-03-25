18 yıllık büyük aşk! Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın eşi Bir İstanbul Masalı’nın yıldızı çıktı! İlk görüşte aşık olmuş...

Başrollerini Gökçe Bahadır ile Selahattin Paşalı'nın paylaştığı Ömer dizisinde Reşat rolüyle izleyici karşısına çıkan Barış Falay'ın hayatı merak edildi. Oyuncunun hayatını araştıranlar, Falay'ın 18 yıl önce dünyaevine girdiği eşinin kim olduğunu görünce şaşıp kaldı. Ünlü oyuncunun eşi Barış Falay'ın eşi Bir İstanbul Masalı'nın yıldızı çıktı. Ünlü çiftin tanışma hikayesi ise çok konuşuldu. Bakın Barış Falay hangi ünlü oyuncuyla evli...
Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Gamze Karaduman gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi ile izleyici karşısına çıkan Barış Falay hakkındaki bir gerçek dikkat çekti.
Ünlü oyuncunun 18 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Falay'ın biricik eşi Bir İstanbul Masalı'nın yıldızı çıktı.
Oyuncu çiftin tanışma hikayeleri ise dikkat çekti. Falay, bir röportajında eşiyle ilk karşılaşmasını şöyle anlattı:
"1995'te tiyatroda 'Azizname'yi oynuyordum. Eşim de aynı oyunu benden önce başka versiyonunda oynamış. Nasıl oynadığımızı görmeye gelmiş. Oyuna girmeden önce onu görmüştüm. İlk bakışta aşk bende olmuştu. Bunu da çok fazla belli etmiştim. Gel zaman, git zaman; bir baktık evlenmişiz, çocuğumuz olmuş falan"