18 yıl önce evlenmişlerdi! Hakan Ural'ın gözünden sakındığı eşi hayran bıraktı! İlk yorum Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’dan...
Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu. 2002 yılında tanıştığı Ezgi Can Ural'a gönlünü kaptıran ünlü oyuncu ve sunucu, 2005'te ikinci kez nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Hakan Ural'ın "üç numara" dediği kızı Gisela Ural dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son paylaşımında eşi Ezgi Can ile kızı Gisela'nın pozuna yer verdi. Anne-kızın pozu sosyal medyayı sallarken ilk yorum Melisa Ural'dan geldi. Öte yandan Ezgi Can Ural güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Hakan Ural'ın biricik eşi ve kızı...
21.05.2023 21:17 - Son Güncelleme: 21.05.2023 21:17
Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi. Ancak 17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçebilen Ural, çocukluğunda; ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı.
16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural'ın bir anda hayatı değişti ve Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı.
Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya giden Ural, yurda döndüğünde dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a aşık oldu.
Zerrin Özer'in evinde gizli saklı nikah masasına oturan ikilinin bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki çocuğu oldu.
Sibel Can ile 1999'da evliliğini sonlandıran Ural, gönlünü 2002 yılında tanıştığı Ezgi Can'a kaptırdı ve çift 2005'te dünyaevine girdi.