18 kilo altınım var diyen Kobra Murat torunu için 7 kurban kesti altınları oluk oluk yollarına döktü! Bu sadece diş buğdayı için
Kobra Murat'ı bilmeyen yok. Kendisi Roman dünyasının en beğenilen modacılarından biri olarak başladığı bu yolda müzikle kariyerine devam etmeyi tercih etti. Sıradışı imajı, dansları ve şarkıları bir yana Kobra Murat alametifarikası tabi ki saçlarıydı. Kobra Murat geçtiğimiz aylarda eşiyle katıldığı canlı yayında peruğunu çıkarmış ve tüm Türkiye'yi küçük çaplı bir şoka uğratmıştı. Katıldığı yayınlarda servetine dair açıklama yapan Kobra Murat "18 kilo altınım var" deyince de olmuştu. Kobra Murat son olarak 7 tane kurban keserek gündem oldu.
"18 kilo altınım var" deyince olay olan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler son olarak eviyle gündeme gelmişti. Evinin her detayı sosyal medyada gündem olan Kobra Murat kızını da programda anlatmış ve "Romanların prensesi" demişti.
'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, Caner Toygar'ın Youtube'da yayınlanan programında "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri" diyerek gündem olmuştu.
Kobra Murat bu kez torunu için yaptığı diş buğdayı partisiyle gündemde. Torunu için daha önce 7 tane adak adadığını söyleyen Kobra Murat önce bu adağını gerçekleştirdi.