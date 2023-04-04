18 kilo altınım var diyen Kobra Murat torunu için 7 kurban kesti altınları oluk oluk yollarına döktü! Bu sadece diş buğdayı için

"18 kilo altınım var" deyince olay olan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler son olarak eviyle gündeme gelmişti. Evinin her detayı sosyal medyada gündem olan Kobra Murat kızını da programda anlatmış ve "Romanların prensesi" demişti.

'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, Caner Toygar'ın Youtube'da yayınlanan programında "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri" diyerek gündem olmuştu.