18 gün önce baba olan Kaan Urgancıoğlu'ndan oğluyla yeni kareler! Minik Ardıç’a ilk yorum Pınar Deniz’den! “Babalık çok yakışmış Kaan”

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Hastane çıkışı soruları yanıtlayan Kaan Urgancıoğlu, "Doğum anında Burcu'nun yanındaydım. Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum. Mutlu sonla bir film izledim diyebilirim" ifadelerini kullandı.