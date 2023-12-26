18 gün önce baba olan Kaan Urgancıoğlu'ndan oğluyla yeni kareler! Minik Ardıç’a ilk yorum Pınar Deniz’den! “Babalık çok yakışmış Kaan”

Yargı dizisinde Ilgaz Savcı karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile haziran ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmiş ve 8 Aralık'ta oğlu Ardıç'ı kucağına almıştı. Ardıç'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez babalık duygusunu tadan Urgancıoğlu'ndan minik bebeğiyle yeni paylaşım geldi. Ünlü oyuncunun baba-oğul paylaşımına ilk yorumu ise partneri Pınar Deniz yaptı. İşte o paylaşım...
Pınar Deniz ile başrolünü üstlendiği Yargı dizisinde Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile haziran ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi.
Nikahtan kısa bir süre sonra da ünlü çiftin bebek beklediği ortaya çıktı. Ünlü çift, 8 Aralık'ta Ardıç adını verdikleri bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Hastane çıkışı soruları yanıtlayan Kaan Urgancıoğlu, "Doğum anında Burcu'nun yanındaydım. Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum. Mutlu sonla bir film izledim diyebilirim" ifadelerini kullandı.