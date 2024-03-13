18 çocuğa ramazan müjdesi! Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe harekete geçti! Ünlü çift gönülleri fethetti! 12 yıl boyunca...

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 2019 yılında dünyaevine giren iki çocuk babası Mesut Özil, yeşil sahalara veda ettikten sonra kendini hayır işlerine adadı. Daha önce Kızılay'ın 'Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla yürüttüğü kampanyaya 100 bin Euro bağış yapan Özil, bu ramazanda da kolları sıvadı. Mesut Özil ile Amine Gülşe depremzede 18 çocuk için harekete geçti. İşte detaylar...