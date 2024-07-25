17’sinde Selçuk Ural’ın velayetine geçmişti! Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi meğer...

Zor bir çocukluk geçiren ve mankenlik yapmaya başladıktan sonra hayatı tümden değişen Hakan Ural, 17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçti. Zorluklarla dolu hayatının yanı sıra evlilikleriyle de dikkat çeken Ural'ın Sibel Can ile 11 yıl süren evliliğinden Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı oldu. Şimdilerde kızı Gisela'nın annesiyle mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, son olarak annesi ile gündeme geldi. Hakan Ural'ın merhum annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam yıldızı çıktı. Cüneyt Arkın detayı ise dikkat çekti. Bakın Sibel Can'ın eski kayınvalidesi kimmiş...