17’sinde Selçuk Ural’ın velayetine geçmişti! Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi meğer...

Zor bir çocukluk geçiren ve mankenlik yapmaya başladıktan sonra hayatı tümden değişen Hakan Ural, 17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçti. Zorluklarla dolu hayatının yanı sıra evlilikleriyle de dikkat çeken Ural'ın Sibel Can ile 11 yıl süren evliliğinden Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı oldu. Şimdilerde kızı Gisela'nın annesiyle mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, son olarak annesi ile gündeme geldi. Hakan Ural'ın merhum annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam yıldızı çıktı. Cüneyt Arkın detayı ise dikkat çekti. Bakın Sibel Can'ın eski kayınvalidesi kimmiş...
Babası Selçuk Ural'ın velayetine ancak 17 yaşına geldiğinde geçebilen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi. Çocukluğunda; ayakkabı boyayan, elektrikçide çalışan ve su satan Hakan Ural, 16 yaşına geldiğinde mankenlik yapmaya başladı.
Mankenliğe başlamasıyla hayatı bir anda değişen Ural'a Yeşilçam'dan üst üste teklifler geldi. Bunun üzerine oyunculuk da yapmaya başlayan Ural, 19 yaşında dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'la evlendi.
Bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan oyuncu, genç yaşta babalık heyecanı yaşadı. Tarihler 1999'u gösterdiğinde Sibel Can ile yollarını ayıran Ural, daha sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı ve 2005'te nikah masasına oturdu.