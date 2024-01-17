17’sinde babasının velayetine geçmişti! Hakan Ural’ın annesi bakın kim! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Cüneyt Arkın ile...

16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan ve sonrasında hayatı tümden değişen Hakan Ural, 17'sinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçti. Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Ural'ın, 11 yıl evli kaldığı Sibel Can'dan iki evladı oldu. 2005'te de Ezgi Can Ural'la dünyaevine giren Ural'ın bu evlilikten de Gisela adını verdiği kızını kucağına aldı. Çocukalrıyla sık sık gündem olan Ural, şimdi ise annesiyle adından söz ettirdi. Ünlü sunucunun merhum annesi Yeşilçam yıldızı çıktı.
16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan ve bir anda hayatı değişen Hakan Ural, 17'sinde ancak babası Selçuk Ural'ın velayetine geçebilmişti.
Zor bir çocukluk geçiren Ural, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.
11 yıl Sibel Can ile aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural'la dünyaevine girdi.