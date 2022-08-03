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Haberler Magazin 17 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ufuk Özkan’ın yollarını ayırdığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Geniş Aile’nin Cevahir'iydi...

17 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ufuk Özkan’ın yollarını ayırdığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Geniş Aile’nin Cevahir'iydi...

17 yıllık evlilik tek celsede bitti! Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun 17 yıllık evliliği tek celsede bitti. Boşanma haberinin ardından Özkan'ın eşi merak konusu oldu. Özkan'ın 2005'te nikah masasına oturduğu 17 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ufuk Özkan'ın boşanma nedeni ve eşi...

03.08.2022 00:40 - Son Güncelleme: 03.08.2022 00:40
17 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ufuk Özkan’ın yollarını ayırdığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Geniş Aile’nin Cevahir’iydi...

Ufuk Özkan, Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle büyük beğeni toplamış ve 'Yapıştır' repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

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17 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ufuk Özkan’ın yollarını ayırdığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Geniş Aile’nin Cevahir’iydi...

Özkan'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun 17 yıllık evliliği tek celsede bitti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eren adında bir de oğulları olan çift, anlaşmalı olarak bugün evliliklerini noktaladı.

17 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ufuk Özkan’ın yollarını ayırdığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Geniş Aile’nin Cevahir’iydi...

İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift yollarını anlaşmalı olarak ayırdı. Daha önce de fikir ayrılıkları yaşadıkları için boşanma kararı alan çift, uzun bir aradan sonra yeniden ayrılık kararı aldı ve birbirlerini yıpratmadan sessiz sakin boşandı.

17 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ufuk Özkan’ın yollarını ayırdığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Geniş Aile’nin Cevahir’iydi...

Son dönemde fazla kilolarından kurtulan ve "Ah Be Birader" filminde kamera karşısına geçen Özkan, eşiyle mutlu günlerinden çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından kaldırmadı.

17 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ufuk Özkan’ın yollarını ayırdığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Geniş Aile’nin Cevahir’iydi...

Boşanma haberinin ardından Özkan'ın eşi merak konusu oldu. Özkan'ın 2005'te nikah masasına oturduğu 17 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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