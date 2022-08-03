17 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ufuk Özkan’ın yollarını ayırdığı eşi bakın kim! O da tanıdık çıktı! Geniş Aile’nin Cevahir'iydi...
17 yıllık evlilik tek celsede bitti! Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncunun 17 yıllık evliliği tek celsede bitti. Boşanma haberinin ardından Özkan'ın eşi merak konusu oldu. Özkan'ın 2005'te nikah masasına oturduğu 17 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ufuk Özkan'ın boşanma nedeni ve eşi...
03.08.2022 00:40 - Son Güncelleme: 03.08.2022 00:40
Ufuk Özkan, Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle büyük beğeni toplamış ve 'Yapıştır' repliğiyle hafızalara kazınmıştı.