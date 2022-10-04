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Haberler Magazin 17 yıl, dile kolay... Ben Bu Cihan’a Sığmazam’ın Atakan’ı Ragıp Savaş’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Görenin nutku tutuldu

17 yıl, dile kolay... Ben Bu Cihan’a Sığmazam’ın Atakan’ı Ragıp Savaş’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Görenin nutku tutuldu

Kadrosunda Oktay Kaynarca, Işıl Yücesoy, Pelin Akil ve Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Atakan karakterini canlandıran Ragıp Savaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle eşi merak konusu olarak "Ragıp Savaş evli mi? Ragıp Savaş'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun 17 yıl önce nikah masasına oturduğu güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. İşte Ragıp Savaş'ın gözünden sakındığı eşi...

04.10.2022 21:17 - Son Güncelleme: 04.10.2022 21:17
17 yıl, dile kolay... Ben Bu Cihan’a Sığmazam’ın Atakan’ı Ragıp Savaş’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Görenin nutku tutuldu

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Atakan karakterini canlandıran ve başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Ragıp Savaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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17 yıl, dile kolay... Ben Bu Cihan’a Sığmazam’ın Atakan’ı Ragıp Savaş’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Görenin nutku tutuldu

Özellikle aşk hayatı araştırılan Savaş hakkında en çok "Ragıp Savaş evli mi? Ragıp Savaş'ın eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.

17 yıl, dile kolay... Ben Bu Cihan’a Sığmazam’ın Atakan’ı Ragıp Savaş’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Görenin nutku tutuldu

Ünlü oyuncunun 17 yıl önce nikah masasına oturduğu güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı.

17 yıl, dile kolay... Ben Bu Cihan’a Sığmazam’ın Atakan’ı Ragıp Savaş’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Görenin nutku tutuldu

İşte başta Ragıp Savaş olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

17 yıl, dile kolay... Ben Bu Cihan’a Sığmazam’ın Atakan’ı Ragıp Savaş’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Görenin nutku tutuldu

EBRU ÖZKAN

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