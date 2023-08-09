17 yaşındayken tanımıştık! Hadise’nin “Minik starım” dediği 26'lık Aziz Kiraz’ın son haline bakın! Değişimiyle dudak uçuklattı

Henüz 17 yaşındayken katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aziz Kiraz, Hadise'nin vazgeçilmez takım üyelerinden oldu. Ünlü şarkıcının "Minik starım" diye seslendiği Kiraz, yıllar sonra gündeme geldi. Şimdilerde 26 yaşında olan ünlü isim, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Kiraz'ı görenler, "Gerçekten bu bizim minik star mı?", "Nasıl değişmiş", "Tanıyamadım" yorumlarında bulundu. İşte Hadise'nin "Minik starım" dediği Aziz Kiraz'ın dudak uçuklatan son hali...