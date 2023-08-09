SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

17 yaşındayken tanımıştık! Hadise’nin “Minik starım” dediği 26'lık Aziz Kiraz’ın son haline bakın! Değişimiyle dudak uçuklattı

Henüz 17 yaşındayken katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aziz Kiraz, Hadise'nin vazgeçilmez takım üyelerinden oldu. Ünlü şarkıcının "Minik starım" diye seslendiği Kiraz, yıllar sonra gündeme geldi. Şimdilerde 26 yaşında olan ünlü isim, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Kiraz'ı görenler, "Gerçekten bu bizim minik star mı?", "Nasıl değişmiş", "Tanıyamadım" yorumlarında bulundu. İşte Hadise'nin "Minik starım" dediği Aziz Kiraz'ın dudak uçuklatan son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 08:53 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 09:03
17 yaşındayken tanımıştık! Hadise’nin “Minik starım” dediği 26’lık Aziz Kiraz’ın son haline bakın! Değişimiyle dudak uçuklattı 1

Aziz Kiraz, 2015 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışması ile adını tüm Türkiye'ye duyurdu.

17 yaşındayken tanımıştık! Hadise’nin “Minik starım” dediği 26’lık Aziz Kiraz’ın son haline bakın! Değişimiyle dudak uçuklattı 2

Henüz 17 yaşındayken geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kiraz, Hadise'nin vazgeçilmez takım üyelerinden oldu.

17 yaşındayken tanımıştık! Hadise’nin “Minik starım” dediği 26’lık Aziz Kiraz’ın son haline bakın! Değişimiyle dudak uçuklattı 3

Hadise ile It's A Man's World şarkısında düet yaparak gönülleri fetheden genç yetenek, yıllar sonra gündeme geldi.

SON DAKİKA