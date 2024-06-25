SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

16 yıllık büyük aşk! Küçük Esnaf’ın Fahrettin’i Cengiz Bozkurt'un sır gibi sakladığı eşine bakın! 2 kızının annesi hayran bıraktı

Zeynep Koçak, İbrahim Büyükak, Cezmi Baskın gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Küçük Esnaf filminde Fahrettin karakterini canlandıran Cengiz Bozkurt'un hayatı merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Bozkurt'un güzeller güzeli eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Cengiz Bozkurt'un 2 kızının annesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 15:06 Güncelleme 25 Haziran 2024, 15:06
16 yıllık büyük aşk! Küçük Esnaf’ın Fahrettin’i Cengiz Bozkurt’un sır gibi sakladığı eşine bakın! 2 kızının annesi hayran bıraktı 1

Zeynep Koçak, İbrahim Büyükak, Cezmi Baskın gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Küçük Esnaf filminde Fahrettin karakterini canlandıran Cengiz Bozkurt'un hayatı merak edildi

16 yıllık büyük aşk! Küçük Esnaf’ın Fahrettin’i Cengiz Bozkurt’un sır gibi sakladığı eşine bakın! 2 kızının annesi hayran bıraktı 2

CENGİZ BOZKURT KİMDİR?

24 Aralık 1965 tarihinde Nevşehir'de dünyaya gelen Cengiz Bozkurt, Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Eğitimini ODTÜ'de devam ettiren Bozkurt, Fizik Bölümü'nde okurken tiyatrocu olmaya karar verdi ve eğitimini yarım bıraktı.

16 yıllık büyük aşk! Küçük Esnaf’ın Fahrettin’i Cengiz Bozkurt’un sır gibi sakladığı eşine bakın! 2 kızının annesi hayran bıraktı 3

Bu dönemde İngiltere'ye giden Bozkurt, 14 senesini İngiltere'de geçirdi. İngiltere'de işportacılık, şoförlük, tezgahtarlık gibi işlerde çalıştı. İyi derecede İngilizce bilmesi nedeni ile, Londra'daki gurbetçi derneklerinde temsilcilik yaptı.

SON DAKİKA