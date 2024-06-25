16 yıllık büyük aşk! Küçük Esnaf’ın Fahrettin’i Cengiz Bozkurt'un sır gibi sakladığı eşine bakın! 2 kızının annesi hayran bıraktı

24 Aralık 1965 tarihinde Nevşehir'de dünyaya gelen Cengiz Bozkurt , Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Eğitimini ODTÜ'de devam ettiren Bozkurt, Fizik Bölümü'nde okurken tiyatrocu olmaya karar verdi ve eğitimini yarım bıraktı.

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Bu dönemde İngiltere'ye giden Bozkurt, 14 senesini İngiltere'de geçirdi. İngiltere'de işportacılık, şoförlük, tezgahtarlık gibi işlerde çalıştı. İyi derecede İngilizce bilmesi nedeni ile, Londra'daki gurbetçi derneklerinde temsilcilik yaptı.