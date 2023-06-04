16 yılı devirdiler! Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim! Meğer 2003’ün tescilli güzeliyle...
Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe'yi Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Maç sonrası gerçekleşen kutlamalarda Kenan Doğulu şarkılarıyla taraftarları coştururken geceye damga vuran Okan Buruk'un hayatı merak konusu oldu. Özellikle aşk hayatı merak edilen Buruk'un 16 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Buruk'un eşi 2003'ün tescilli güzeli çıktı. Bakın Okan Buruk'un eşi kimmiş...
04.06.2023 23:13 - Son Güncelleme: 04.06.2023 23:22
Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi mağlup etti. Maç sonrası gerçekleşen kutlamalarda Kenan Doğulu şarkılarıyla taraftarları coştururken geceye damga vuran Okan Buruk'un hayatı merak konusu oldu.
OKAN BURUK KİMDİR?
19 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Okan Buruk, futbol kariyeri Galatasaray altyapısında başladı ve 10 yıl bu takımda forma giydi.
Sonrasında sırasıyla Inter, Beşiktaş, Galatasaray (2. kez) ve İstanbul BB takımlarında forma giydi. 56 resmî maçta millî takım formasını giydi.
Her iki abisinin de futbolcu olması nedeniyle futbolla iç içe büyüyen ve 11 yaşında Galatasaray'ın alt yapısına giren Buruk'un aşk hayatı da merak edildi.