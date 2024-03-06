16 yıldır evli olan Yağmur Atacan’dan Pınar Altuğ itirafı! “Onunla kavgaya girilmez” Eşinin yakasına yapıştığını söyleyip...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi. 16 yıllık evliliklerinden Su adında kızları olan ünlü çift, önceki gün Altuğ'un yüzü olduğu bir temizlik markasının reklam çekimlerinde boy gösterdi. Basın mensuplarıyla sohbet eden ikiliden Atacan'ın eşiyle ilgili itirafı ise dikkat çekti. İşte detaylar...