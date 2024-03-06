16 yıldır evli olan Yağmur Atacan’dan Pınar Altuğ itirafı! “Onunla kavgaya girilmez” Eşinin yakasına yapıştığını söyleyip...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi. 16 yıllık evliliklerinden Su adında kızları olan ünlü çift, önceki gün Altuğ'un yüzü olduğu bir temizlik markasının reklam çekimlerinde boy gösterdi. Basın mensuplarıyla sohbet eden ikiliden Atacan'ın eşiyle ilgili itirafı ise dikkat çekti. İşte detaylar...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi ve 2009'da kızı Su'yu kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Altuğ, geçen haftalarda eşiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Etiler'de görüntülenen Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile kavga edip etmediğine dair soruya şu ilginç yanıtı verdi: "Yağmur kavga etmez. İlk flört ettiğim dönemde yakasına yapışıp 'Kavga et benimle' derdim ama etmezdi"