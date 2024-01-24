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16 yıl önce nikah masasına oturmuştu! Barış Kılıç’ın Amerika’daki o görüntülerine tepki yağdı! “Yazık karısına...”

Miami'de düzenlenen Türk Drama Gala gecesine katılan Barış Kılıç'ın Amerika'daki görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kılıç'ın araçtan indiği anlara ait görüntü kaydı kısa sürede gündem olurken oyuncu centilmenlikte sınıfta kaldı. Kılıç için "Yazık karısına" yorumu yapıldı. Kılıç'ın 16 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 14:02 Güncelleme 24 Ocak 2024, 14:09
16 yıl önce nikah masasına oturmuştu! Barış Kılıç’ın Amerika’daki o görüntülerine tepki yağdı! “Yazık karısına...” 1

Barış Kılıç, Türk dizilerinin Latin Amerika'ya satışının 10'uncu yılı sebebiyle Miami'de özel olarak düzenlenen Türk Drama Gecesi'ne katıldı.

16 yıl önce nikah masasına oturmuştu! Barış Kılıç’ın Amerika’daki o görüntülerine tepki yağdı! “Yazık karısına...” 2

Ünlü oyuncunun Amerika'daki görüntüleri ise kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

▶️ Barış Kılıç'ın Amerika'daki görüntülerine tepki yağdı

16 yıl önce nikah masasına oturmuştu! Barış Kılıç’ın Amerika’daki o görüntülerine tepki yağdı! “Yazık karısına...” 3

Kılıç'ın araçtan indiği anlara ait görüntü kaydını gören sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuya tepki yağdırdı.

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