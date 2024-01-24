16 yıl önce nikah masasına oturmuştu! Barış Kılıç’ın Amerika’daki o görüntülerine tepki yağdı! “Yazık karısına...”

Miami'de düzenlenen Türk Drama Gala gecesine katılan Barış Kılıç'ın Amerika'daki görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kılıç'ın araçtan indiği anlara ait görüntü kaydı kısa sürede gündem olurken oyuncu centilmenlikte sınıfta kaldı. Kılıç için "Yazık karısına" yorumu yapıldı. Kılıç'ın 16 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi ise merak konusu oldu. İşte detaylar...