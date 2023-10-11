16 yıl dile kolay! Senan Kara’nın eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Hercai’nin yıldızıyla evliymiş...

Atiye, Yabancı Damat, Vatanım Sensin, Kuzgun ve daha nicesinde rol alan ünlü oyuncu Senan Kara'nın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar en çok Kara'nın aşk hayatını merak ederek "Senan Kara evli mi? Eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Kara'nın 16 yıl önce Hercai dizisinin yıldızıyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Senan Kara'nın kendisinde de ünlü olan eşi kimmiş...