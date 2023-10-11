SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

16 yıl dile kolay! Senan Kara’nın eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Hercai’nin yıldızıyla evliymiş...

Atiye, Yabancı Damat, Vatanım Sensin, Kuzgun ve daha nicesinde rol alan ünlü oyuncu Senan Kara'nın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar en çok Kara'nın aşk hayatını merak ederek "Senan Kara evli mi? Eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Kara'nın 16 yıl önce Hercai dizisinin yıldızıyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Senan Kara'nın kendisinde de ünlü olan eşi kimmiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 16:13 Güncelleme 11 Ekim 2023, 16:14
16 yıl dile kolay! Senan Kara’nın eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Hercai’nin yıldızıyla evliymiş... 1

Atiye, Yabancı Damar, Vatanım Sensin, Kuzgun ve daha nicesinde rol alan ünlü oyuncu Senan Kara'nın hayatı merak edildi.

16 yıl dile kolay! Senan Kara’nın eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Hercai’nin yıldızıyla evliymiş... 2

SENAN KARA KİMDİR?
Yunus Emre Kolejinden mezun olduktan sonra 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nü kazanan sanatçı, öğrenim yaşamı boyunca çeşitli kısa oyunların yanı sıra "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "Martı" gibi oyunlarda başrollerde görev aldı.

16 yıl dile kolay! Senan Kara’nın eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Hercai’nin yıldızıyla evliymiş... 3

2000 yılında Tennessee Williams'ın "Arzu Tramvayı" ve "Bir Madonnanın Portresi" adlı tez oyunuyla mezun oldu.

SON DAKİKA