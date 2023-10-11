Atiye, Yabancı Damat, Vatanım Sensin, Kuzgun ve daha nicesinde rol alan ünlü oyuncu Senan Kara'nın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar en çok Kara'nın aşk hayatını merak ederek "Senan Kara evli mi? Eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Kara'nın 16 yıl önce Hercai dizisinin yıldızıyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Senan Kara'nın kendisinde de ünlü olan eşi kimmiş...
Atiye, Yabancı Damar, Vatanım Sensin, Kuzgun ve daha nicesinde rol alan ünlü oyuncu Senan Kara'nın hayatı merak edildi.
SENAN KARA KİMDİR?
Yunus Emre Kolejinden mezun olduktan sonra 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nü kazanan sanatçı, öğrenim yaşamı boyunca çeşitli kısa oyunların yanı sıra "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "Martı" gibi oyunlarda başrollerde görev aldı.
2000 yılında Tennessee Williams'ın "Arzu Tramvayı" ve "Bir Madonnanın Portresi" adlı tez oyunuyla mezun oldu.