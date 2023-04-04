16 yıl dile kolay! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Tatavlalı'sı Engin Benli'nin eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer oğlunun annesi...
Kadrosunda Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Tatavlalı karakterini canlandıran Engin Benli, yeni bölümle birlikte gündem oldu. ATV ekranlarında izleyici ile buluşan oyuncunun özel hayatı da merak edildi. Bir çocuk babası Benli'nin özellikle eşi merak edilerek "Engin Benli'nin eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Benli'nin 16 yıldır ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Engin Benli hangi ünlü oyuncuyla evliymiş...
04.04.2023 18:55 - Son Güncelleme: 04.04.2023 18:55
ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Tatavlalı karakterini canlandıran Engin Benli, yeni bölümle birlikte gündem oldu.
Performansıyla beğeni toplayan buluşan oyuncunun özel hayatı da merak edildi. Bir çocuk babası Benli'nin özellikle eşi merak edilerek "Engin Benli'nin eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.