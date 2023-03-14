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Haberler Magazin 16 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla...

16 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla...

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Tatavlalı karakterini canlandıran Engin Benli, ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 53 yaşındaki bir çocuk babası Benli'nin özellikle ailesi merak edildi. İnternet kullanıcıları "Engin Benli'nin eşi kim?" sorusunun yanıtını aratırken yıldız ismin ünlü oyuncuyla 16 yıldır evli olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Engin Benli'nin kendisi gibi oyuncu olan eşi...

takvim.com.tr
14.03.2023 20:52 - Son Güncelleme: 14.03.2023 21:38
16 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla...

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Tatavlalı karakterini canlandıran Engin Benli'ni hayatı merak edildi.

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16 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla...

ENGİN BENLİ KİMDİR?
1970 yılında İzmir'de doğan Engin Benli, gençlik yıllarında fabrika işçiliği, pazarcılık, mankenlik ve pazarlamacılık gibi birçok işte çalıştı.

16 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla...

Futbol, boks, tekvando, kung fu, eskrim gibi birçok spor dalıyla uğraşan Benli, annesinin İzmir Devlet Tiyatrosu müdürüne ulaşmasının ardından konservatuvar sınavlarına İzmir'de hazırlandı ve sınavları kazanarak Eskişehir'e gitti.

16 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla...

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 1995 yılında tamamlayan Benli, profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak başladı.

16 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli’nin eşi bakın kim! Meğer ünlü oyuncuyla...

Destan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Arka Sokaklar, Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol alan oyuncunun özel hayatı da merak edildi.

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