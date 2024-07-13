16 yaşında evlenmişti! Ebru Gündeş’in sır gibi sakladığı ilk eşi bakın kim çıktı! 4 kez nikah masasına oturan Ebru meğer...

Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş geçen aylarda Murat Özdemir ile dünyaevine girdi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü şarkıcı, geçen gün ise Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'nın kendisine yaptığı gönderme ile gündeme geldi. Kabaklı'nın açıklamasının ardından gözler Gündeş'ten gelecek cevaba çevrilirken ünlü şarkıcının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 4 kez nikah masasına oturan Gündeş'in ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı eski eşi...
Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, geçtiğimiz haftalarda iş aylarda Murat Özdemir ile Dubai'de dünyaevine girdi.
Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı da evliyken eşinin kendisini Ebru Gündeş ile aldattığını öne sürdü. Kabaklı, geçen gün ise Yasin Ersin ile ilişkisini sosyal medyada ilan etti.
Sevgilisinin evli olmasıyla eleştirilere maruz kalan Kabaklı, konuyla ilgili açıklama yaparken Ebru Gündeş'e de göndermede bulundu.