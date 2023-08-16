16 kilo veren Nurgül Yeşilçay'dan sere serpe pozlar "Bazen sadece merdiven olmak istersin" Aç kalarak kilo verdiğini söyleyen Nurgül Yeşilçay...

Son olarak Veda Mektubu dizisinde Ala karakterine hayat veren 47 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay kaşla göz arasında 16 kilo verdiğini ve bu süreçte aç kaldığını söylemişti. Akabinde Yeşilçay rol aldığı dizinin yayınlanan bölümünde de izleyici karşısına bir mayokiniyle çıkmıştı. Zayıfladığı günden bu yana dur durak bilmeyen Nurgül Yeşilçay önceki gün verdiği verdiği sere serpe merdiven pozuyla sosyal medyayı salladı. İşte haberin detayları...
'Veda Mektubu' dizisinde canlandırdığı Alanur karakteriyle gündemde olan Nurgül Yeşilçay son haliyle sosyal medyayı salladı.
Geçtiğimiz günlerde 16 kilo verdiğini açıklamıştı Yeşilçay.
Basın mensuplarının ''Sizi genelde hep fit görüyoruz'' şeklindeki sözlerine, ''Beni nerede fit görüyorsunuz? Hayır, 16 kilo verdim'' diye itiraz etmiş ve nasıl zayıfladığının sırrını da anlatmıştı.