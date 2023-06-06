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Haberler Magazin "16 kilo verdim bildiğiniz aç kaldım" diyen Nurgül Yeşilçay zayıflama sırlarını tek tek çıkladı! 47'lik Nurgül bakın nasıl kilo vermiş

"16 kilo verdim bildiğiniz aç kaldım" diyen Nurgül Yeşilçay zayıflama sırlarını tek tek çıkladı! 47'lik Nurgül bakın nasıl kilo vermiş

Şu sıralar Veda Mektubu dizisinde Ala karakterine hayat veren 47 yaşındaki ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay kaşla göz arasında 16 kilo vermiş hem de bakın nasıl... Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Nurgül Yeşilçay, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Topuklu ayakkabı arayan Yeşilçay fit haliyle dikkat çekerken, nasıl kilo verdiğini de açıkladı. İşte detaylar...

06.06.2023 10:26 - Son Güncelleme: 06.06.2023 10:27
16 kilo verdim bildiğiniz aç kaldım diyen Nurgül Yeşilçay zayıflama sırlarını tek tek çıkladı! 47’lik Nurgül bakın nasıl kilo vermiş

'Veda Mektubu' dizisinde canlandırdığı Alanur karakteriyle gündemde olan Nurgül Yeşilçay son haliyle dikkat çekti. Yeşilçay bakın zayıflama sırlarını nasıl anlattı. İşte haberin detayları...

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16 kilo verdim bildiğiniz aç kaldım diyen Nurgül Yeşilçay zayıflama sırlarını tek tek çıkladı! 47’lik Nurgül bakın nasıl kilo vermiş

Nurgül Yeşilçay önceki gün Nişantaşı'ndan görüntülendi.

16 kilo verdim bildiğiniz aç kaldım diyen Nurgül Yeşilçay zayıflama sırlarını tek tek çıkladı! 47’lik Nurgül bakın nasıl kilo vermiş

Yarım saat içinde beş mağazaya giren ancak aradığı modeli bir türlü bulamayan Yeşilçay, dizide canlandırdığı 'Alanur' karakterinin havalı bir kadın olduğunu, dar ve topuklu ayakkabı kullanmak zorunda kaldığı için zorlandığını anlattı:

16 kilo verdim bildiğiniz aç kaldım diyen Nurgül Yeşilçay zayıflama sırlarını tek tek çıkladı! 47’lik Nurgül bakın nasıl kilo vermiş

Ayakkabı almaya çıktık. Topuklu ayakkabı bakıyorum. Şu açıdan yorucu; Alanur çok dar ve çok topuklu giyiyor. Gördüğünüz gibi böyle bol ve düz ayakkabı takıntım olduğu için orada zorlanıyorum. Ama Alanur çok havalı bir kadın.

16 kilo verdim bildiğiniz aç kaldım diyen Nurgül Yeşilçay zayıflama sırlarını tek tek çıkladı! 47’lik Nurgül bakın nasıl kilo vermiş

ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI

Basın mensuplarının ''Sizi genelde hep fit görüyoruz'' şeklindeki sözlerine, ''Beni nerede fit görüyorsunuz? Hayır, 16 kilo verdim'' diye itiraz eden Yeşilçay, nasıl zayıfladığının sırrını da anlattı.

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