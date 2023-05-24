16 gün önce evlenen Ezgi Mola hamile olduğunu bakın nasıl açıkladı! Muhabirler şaşıp kaldı! Mustafa Aksakallı’nın biricik eşi...
İşletmeci Mustafa Aksakallı ile oyuncu Ezgi Mola, 4 yıllık ilişkilerini 8 Mayıs'ta evlilikle taçlandırdı. Sade bir törenler dünyaevine giren ünlü oyuncu, nikah sonrası ilk kez basın mensuplarıyla bir araya geldi. Samimi açıklamalarda bulunan Ezgi Mola, "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu" diyerek hamile olduğunu duyurdu. O anlar kısa sürede gündem olurken açıklamayı duyan muhabirler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte o anlar...
24.05.2023 19:32 - Son Güncelleme: 24.05.2023 19:38
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, yaklaşık 4 yıl önce aşk yaşamaya başladı. Koronavirüs salgınından önce düğün hazırlıkları yapan çift pandemi nedeniyle evlilik planlarını erteledi.
Çift, 8 Mayıs'ta ise erteledikleri düğünlerini gerçekleştirdi. Sade bir törenle evlenen Ezgi Mola'nın nikâh şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin oldu.
Düğün fotoğraflarıyla sosyal medyada büyük ses getiren Ezgi Mola, nikah sonrası ilk kez basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Samimi açıklamalarda bulunan Ezgi Mola, "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu" diyerek hamile olduğunu duyurdu.