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15 yıllık sevgilisiyle evlenmişti! Aylin Coşkun 4 katlı villasını dip köşe temizledi! Eşi isyan etti: Bu nasıl bir kirdir ben anlamadım...

15 yıllık sevgilisi ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Aylin Coşkun, 4 katlı lüks villasını dip köşe temizlediği anları sosyal medya hesabında yayınladı. Söz konusu paylaşımda Coşkun'un eşi Volkan Aslan ise "Bu nasıl bir kirdir ben anlamadım" deyip isyan ederken ünlü çiftin lüks evleri dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 10:37 Güncelleme 05 Mart 2024, 11:07
15 yıllık sevgilisiyle evlenmişti! Aylin Coşkun 4 katlı villasını dip köşe temizledi! Eşi isyan etti: Bu nasıl bir kirdir ben anlamadım... 1

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

15 yıllık sevgilisiyle evlenmişti! Aylin Coşkun 4 katlı villasını dip köşe temizledi! Eşi isyan etti: Bu nasıl bir kirdir ben anlamadım... 2

Geçen haftalarda evinin kapısını bir televizyon programına açarak gündeme gelen Coşkun, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

15 yıllık sevgilisiyle evlenmişti! Aylin Coşkun 4 katlı villasını dip köşe temizledi! Eşi isyan etti: Bu nasıl bir kirdir ben anlamadım... 3

Aylin Coşkun, 4 katlı lüks villasını dip köşe temizlediği anları sosyal medya hesabında yayınladı.

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