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Haberler Magazin 15 yıllık evli çıktılar! Kızılcık Şerbeti'in Ömer'i Barış Kılıç'ın eşi bakın kim! Meğer böyle evlenmişler: ''Sonunda kolundan tutup...''

15 yıllık evli çıktılar! Kızılcık Şerbeti'in Ömer'i Barış Kılıç'ın eşi bakın kim! Meğer böyle evlenmişler: ''Sonunda kolundan tutup...''

Meğer 15 yıllık evlilermiş! Kimse bilmiyordu! Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç eşi ile nasıl evlendiğini anlattı. Kılıç, hem başarılı oyunculuk performansı hem de yakşıklılığı ile her oynadığı her dizide dikkatleri hemen üzerine çekmeyi başarıyor. İşte Barış Kılıç'ın biricik eşi ve evlenme hikayeleri! ''Sonunda kolundan tutup...''

09.12.2022 16:38 - Son Güncelleme: 09.12.2022 16:38
15 yıllık evli çıktılar! Kızılcık Şerbeti’in Ömer’i Barış Kılıç’ın eşi bakın kim! Meğer böyle tanışmışlar: ’’Sonunda kolundan tutup...’’

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç'ın hayatı merak konusu oldu.

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15 yıllık evli çıktılar! Kızılcık Şerbeti’in Ömer’i Barış Kılıç’ın eşi bakın kim! Meğer böyle tanışmışlar: ’’Sonunda kolundan tutup...’’

Güllerin Savaşı, Yasak Elma, Adını Feriha Koydum ve daha bir çok ünlü yapımda rol alan Barış Kılıç şimdilerde Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde başroller arasında yer alıyor.

15 yıllık evli çıktılar! Kızılcık Şerbeti’in Ömer’i Barış Kılıç’ın eşi bakın kim! Meğer böyle tanışmışlar: ’’Sonunda kolundan tutup...’’

Peki Barış Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim, çocuğu var mı? İşte Barış Kılıç'ın hayatı hakkında merak edilenler...

15 yıllık evli çıktılar! Kızılcık Şerbeti’in Ömer’i Barış Kılıç’ın eşi bakın kim! Meğer böyle tanışmışlar: ’’Sonunda kolundan tutup...’’

21 Şubat 1978 tarihinde Malatya'nın Arguvan ilçesinde doğan Barış Kılıç 44 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Bütün Çocuklarım dizisinde Aybars karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Adını Feriha Koydum dizisiyle çıkış yaptı ve oldukça tanındı.

15 yıllık evli çıktılar! Kızılcık Şerbeti’in Ömer’i Barış Kılıç’ın eşi bakın kim! Meğer böyle tanışmışlar: ’’Sonunda kolundan tutup...’’

Barış Kılıç'ın tek sinema deneyimi çok beğenilen Seni Seviyorum Adamım filmi oldu.

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