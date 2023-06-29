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Haberler Magazin 15 yıllık eşi Yağmur Atacan paylaştı! Tatil sezonunu açan Pınar Altuğ en cesur haliyle ortalığı salladı! “Kim der 48 yaşında...”

15 yıllık eşi Yağmur Atacan paylaştı! Tatil sezonunu açan Pınar Altuğ en cesur haliyle ortalığı salladı! “Kim der 48 yaşında...”

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Altuğ, bu kez eşi Yağmur Atacan'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Atacan, birlikte tatile çıktığı eşinin en doğal halini takipçileriyle paylaştı. Bikinisi ile kamera karşısına geçen Altuğ, kısa sürede gündem olurken "Kim der 48 yaşında" yorumu yapıldı. İşte Pınar Altuğ'un o halleri...

takvim.com.tr
29.06.2023 09:12 - Son Güncelleme: 29.06.2023 09:12
15 yıllık eşi Yağmur Atacan paylaştı! Tatil sezonunu açan Pınar Altuğ en cesur haliyle ortalığı salladı! “Kim der 48 yaşında...”

Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu.

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15 yıllık eşi Yağmur Atacan paylaştı! Tatil sezonunu açan Pınar Altuğ en cesur haliyle ortalığı salladı! “Kim der 48 yaşında...”

Bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. Altuğ, son dönemlerde ise boşanma haberleriyle gündeme geldi.

15 yıllık eşi Yağmur Atacan paylaştı! Tatil sezonunu açan Pınar Altuğ en cesur haliyle ortalığı salladı! “Kim der 48 yaşında...”

Geçen günlerde bir etkinlikte kameralara yansıyan oyuncu, muhabirlerin iddialarla ilgili sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

15 yıllık eşi Yağmur Atacan paylaştı! Tatil sezonunu açan Pınar Altuğ en cesur haliyle ortalığı salladı! “Kim der 48 yaşında...”

Muhabirlere kinayeli bir yanıt veren Altuğ, "Evet, biz boşandık, ondan dolayı Yağmur burada yok!" dedi.

15 yıllık eşi Yağmur Atacan paylaştı! Tatil sezonunu açan Pınar Altuğ en cesur haliyle ortalığı salladı! “Kim der 48 yaşında...”

Altuğ daha sonra "Ben her dedikoduya cevap vermek zorunda değilim" ifadelerini kullanarak basın mensuplarının yanından uzaklaştı.

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