15 yıllık aşkın meyvesi! Bergüzar Korel ilk göz ağrısını paylaştı! Boyu annesini geçti! “Dev oldun be Ali” Halit Ergenç’in oğluna bakın...

2009 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten çiftten Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında kural bozarak ilk göz ağrısı Ali ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Sarmaş dolaş poz veren anne-oğlun pozu sosyal medyayı sallarken Ali'nin son hali ağızları açık bıraktı. Ali için "Dev oldun be Ali", "Ya kocaman olmuş" yorumlarını yaptı. İşte Bergüzar Korel'in doğum gününe özel yaptığı o paylaşım...
Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç evladı oldu.
Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü oyuncu, annelik üzerine yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, uzun bir aranın ardından kural bozarak ilk göz ağrısı Ali'yi paylaştı.