15 yıllık aşk! Doktor Civanım’ın Sümbül’ü Bahar Öztan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın partneri meğer...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan merhum sanatçı Bahar Öztan, başrolünü Kemal Sunal ile üstlendiği Doktor Civanım'ın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan oyuncu hakkında özellikle "Bahar Öztan'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Bahar Öztan'ın 15 yıllık eski eşi...