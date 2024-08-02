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15 yıllık aşk! Doktor Civanım’ın Sümbül’ü Bahar Öztan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın partneri meğer...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan merhum sanatçı Bahar Öztan, başrolünü Kemal Sunal ile üstlendiği Doktor Civanım'ın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan oyuncu hakkında özellikle "Bahar Öztan'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Bahar Öztan'ın 15 yıllık eski eşi...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 12:04 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 12:04
15 yıllık aşk! Doktor Civanım’ın Sümbül’ü Bahar Öztan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın partneri meğer... 1

Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği Doktor Civanım, Orta Direk Şaban filmi ile hafızalara kazınan Bahar Öztan uzun süredir kanser ile mücadele ediyordu.

15 yıllık aşk! Doktor Civanım’ın Sümbül’ü Bahar Öztan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın partneri meğer... 2

Daha önce kanseri 3 kez yenmiş ve geçen yıl yeniden kanser tedavisi görmeye başlayan Öztan'dan 22 Mart'ta acı haber geldi.

15 yıllık aşk! Doktor Civanım’ın Sümbül’ü Bahar Öztan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Kemal Sunal’ın partneri meğer... 3

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli 61 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sonrası sevenleri Bahar Öztan, Doktor Civanım filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

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