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15 yıldır Müge Anlı'yla çalışan Rahmi Özkan'ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz! Yakın zamanda hastalanmıştı! Meğer yıllar önce...

İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan avukat Rahmi Özkan gençlik fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Yıllardır ATV canlı yayınında omuz omuza çalışan Müge Anlı, Rahmi Özkan ve Mehmet Şevki Sözen geçtiğimiz aylarda kısa süreliğine ayrılmıştı. Anlı, Özkan'ın sağlıksal bir sorun yaşadığını belirterek "Biliyorsunuz bir mide ağrısıyla baş başaydı. Şimdi check-up'ını yaptırıyor maşallah bir şey de çıkmadı ama bugün de dinlenecek yarın aramızda olacak inşallah." demişti. Şimdilerde yaz tatili nedeniyle programa ara verilirken, Rahmi Özkan da ailesiyle vakit geçiriyor. İşte sosyal meydada gündeme gelen Rahmi Özkan'ın gençlik hali...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 15:27 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 15:53
15 yıldır Müge Anlı’yla çalışan Rahmi Özkan’ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz! Yakın zamanda hastalanmıştı! Meğer yıllar önce... 1

Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programı ile tanıtan avukat Rahmi Özkan sempatik tavırları ve açıklamaları ile programa damga vuran isimler arasında yer alıyor. Her sabah Türkiye'nin gündemindeki olayları programda bir avukat olarak değerlendiren Özkan eğlenceli halleri ile de sevilen bir isim. Rahmi Özkan'ın o fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Yakın zamanda hastalanan ancak şimdi sağlık durumu iyi olan ünlü avukatın gençlik hallerini görenler gözlerine inanamadı. Meğer yıllar önce...

15 yıldır Müge Anlı’yla çalışan Rahmi Özkan’ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz! Yakın zamanda hastalanmıştı! Meğer yıllar önce... 2

ATV ekranlarının fenomen yapımı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında olayları avukat kimliği ile değerlendiren Rahmi Özkan, şimdilerde programın hayranları tarafından mercek altına alınan isimlerden biri oldu.

15 yıldır Müge Anlı’yla çalışan Rahmi Özkan’ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz! Yakın zamanda hastalanmıştı! Meğer yıllar önce... 3

Sizde aukat Rahmi Özkan'ın gençlik fotoğraflarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

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