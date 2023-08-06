15 yıldır Müge Anlı'yla çalışan Rahmi Özkan'ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz! Yakın zamanda hastalanmıştı! Meğer yıllar önce...

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Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programı ile tanıtan avukat Rahmi Özkan sempatik tavırları ve açıklamaları ile programa damga vuran isimler arasında yer alıyor. Her sabah Türkiye'nin gündemindeki olayları programda bir avukat olarak değerlendiren Özkan eğlenceli halleri ile de sevilen bir isim. Rahmi Özkan'ın o fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Yakın zamanda hastalanan ancak şimdi sağlık durumu iyi olan ünlü avukatın gençlik hallerini görenler gözlerine inanamadı. Meğer yıllar önce...